Джаред Лето вышел на связь после сильного пожара: «Мой отель в огне»

Джаред Лето (Фото: Инстаграм* @jaredleto)
Фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вышел на связь в соцсетях и показал поклонникам жуткие кадры пожара.
«Мой отель в огне. Надеюсь, все хорошо», — написал Джаред.
Джаред Лето (Фото: Инстаграм* @jaredleto)
Через некоторое время в личном блоге селебрити появились еще несколько фотографий процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился по большей части по крыше.
«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — подчеркнул Лето.
Фото: Инстаграм* @jaredleto
К слову, отель называется Chiltern Firehouse или же «Пожарная часть Чилтерна». Историческое здание перестроили в люксовую гостиницу — номер на сутки в ней стоил где-то от 85 до 250 тысяч рублей в зависимости от категории.
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