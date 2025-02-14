Роспотребнадзор инициировал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»

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Столичный Роспотребнадзор инициировал расследование из-за информации о покупке зефира с металлической стружкой во «ВкусВилле». Об этом говорится на сайте ведомства.
«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится 4 упаковки продукции (изготовлено 31.01.2025 года) от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции в магазине приостановлена», — обратили внимание представители Роспотребнадзора.
Еще в компанию направили запрос на дополнительные материалы и информацию, которые помогут не допустить продажи опасной продукции. Сейчас ситуация контролируют специалисты ведомства, отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла. Продажи десерта приостановили до выяснения обстоятельств произошедшего.
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