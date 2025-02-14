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Роспотребнадзор инициировал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»

Фото: iStock/ Elena Esich

Фото: iStock/ Elena Esich

Столичный Роспотребнадзор инициировал расследование из-за информации о покупке зефира с металлической стружкой во «ВкусВилле». Об этом говорится на сайте ведомства.
«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится 4 упаковки продукции (изготовлено 31.01.2025 года) от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции в магазине приостановлена», — обратили внимание представители Роспотребнадзора.

Еще в компанию направили запрос на дополнительные материалы и информацию, которые помогут не допустить продажи опасной продукции. Сейчас ситуация контролируют специалисты ведомства, отметили в Роспотребнадзоре.



Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла. Продажи десерта приостановили до выяснения обстоятельств произошедшего.

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#еда
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#роспотребнадзор
#проверка
В Эстонии, Латвии и Литве свет подорожал на 50 процентов за месяц
14 февраля 2025, 22:15

Фото: iStock/ vladj55

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества увеличилась уже на 300 процентов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что это стало результатом отказа прибалтийских стран от энергии из Российской Федерации. Это произошло 8 февраля. Спустя несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии увеличилась в три раза по сравнению с январем. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час обходился в 146 евро, то сейчас — 483 евро.

Ранее сообщалось, что энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ. Суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Данный показатель в несколько раз превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение жителей Калининградской области.

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#эстония
#латвия
#литва
#электроэнергия
#россия
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Названа средняя зарплата врачей в Татарстане
Средняя зарплата врача в Татарстане достигла 127 тысяч рублей
14 февраля 2025, 20:45

Фото: istockphoto/demaerre

Средняя зарплата врача в Татарстане в 2024 году достигла 127 тысяч рублей, а среднего медперсонала — 63 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник отдела анализа по средствам бюджетных средств Минздрава РТ Гузель Хайбуллина, передает «Татар-информ».
По ее словам, при подсчете средней заработной платы не учитывались доходы руководства, но принимались во внимание всевозможные дежурства и доплаты.
«Указом Президента Российской Федерации о реализации государственной и социальной политики было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала до ста процентов, врачей до 200 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», – отметила Хайбуллина.
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#деньги
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«Звенящая пошлость»: Милонов взялся за секс-шопы
14 февраля 2025, 20:41

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не отмечать в России День святого Валентина, а вместо этого закрыть все секс-шопы в стране и сжечь их продукцию. По его словам, заменять праздник российским аналогом так же не стоит, так как это будет сравнимо с лечением наркомана с помощью других наркотиков.
«Это такая звенящая пошлость. <…> Это день не любви, а день какой-то продажи, когда злобские коммерсанты пытаются втюхать вам свои товары втридорога под видом распродажи. <…> Предлагаю в этот день закрыть все секс-шопы в стране. Их продукцию свезти в большую яму и поджечь. Будет праздник весны. Можно водить хороводы», — возмутился депутат в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом в беседе с RT Милонов заявил, что праздновать День святого Валентина — то же самое, что отмечать «заражение духовным венерическим заболеванием». Парламентарий считает, что 14 февраля — это диверсия либералов.
«Зачем нам это пластиковое недоразумение? Что несет этот «праздник» нашей стране? Считаю, что привнесение «Дня святого Валентина» — это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990-е годы», — посетовал Милонов.
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#день святого валентина
#заражение
#депутат
#рф
#диверсия
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Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры
14 февраля 2025, 20:38

Фото: iStock/Harbucks

Почти 40% россиян, которые состоят в браке или отношениях, задумываются о детях при покупке квартиры. Таковы данные опроса девелопера «Сияние». Также отмечается, что 57% опрошенных заявили, что состоят в браке, а 28% — в отношениях.
«Только 3,7% участников на вопрос, «предусматриваете ли вы площадь для расширения семьи?», ответили, что приобретают квартиру на двоих. При этом 33,5% опрошенных при выборе жилья «исходят из материальных возможностей», а 25,9% покупают новую жилплощадь уже для семьи с детьми», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
Вместе с тем исследование компании «Метриум» пришло к выводам, что число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 27% в сравнении с январем прошлого года, а количество покупок строящегося жилья увеличилось на 13%. Как сообщают «Известия», изучившие итоги анализа, число соглашений с привлечением ипотеки снизилось с 7,9 тысяч в 2024-м до 7,7 тысяч в 2025-м.
«Спрос на новостройки в Москве в условиях дорогой ипотеки поддерживает рассрочка. Доля сделок по рассрочке выросла до 20–45% в зависимости от конкретного проекта в общем объеме продаж. Иногда застройщики готовы предлагать рассрочку до конца строительства. Иными словами, в целом застройщики фактически заменяют банки в качестве кредиторов», — приводят в издании слова эксперта.
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В Москве обещают необычайно теплый март
Наступающий март в Москве ожидается необычайно теплым
14 февраля 2025, 20:30

Фото: iStock/yulenochekk

Наступающий в России март будет необычайно теплым, цветение растений начнется куда раньше обычного. К соответствующим выводам пришли метеорологи сервиса «Яндекс Погода». Больше всего, как отмечается, потепление будет ощущаться в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре.
«Метеорологи уточнили, что в столице и Подмосковье весеннее превышение тепловой нормы будет одним из самых высоких в стране — до 1,7 градуса, а в марте оно достигнет 2,1. Кроме того, среди мегаполисов наиболее сильные сезонные отклонения ожидаются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре — от 1,5 до 1,8 градуса», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде ближайших дней. В беседе с RT метеоролог пояснил, что в выходные днем в Подмосковье ожидается от -7 до -10 градусов, а в Москве — от -5 до -8.
«В столичном регионе ожидается преобладание облачной погоды с несущественными прояснениями. Снег будет совсем небольшой, а атмосферное давление составит порядка 744 мм рт. ст.», — отмечает издание.
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