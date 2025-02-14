МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО

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МВД РФ предупредило об опасной уязвимости в мессенджере WhatsApp*, позволяющей вредоносному ПО автоматически заражать устройства пользователей.
По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.
В МВД отмечают, что троян активируется самостоятельно, и это делает угрозу особенно опасной.
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В МВД отмечают, что троян активируется самостоятельно, и это делает угрозу особенно опасной.
«Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей», — приводятся слова члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова в Telegram-посте Киберполиции РФ.Ранее сообщалось, что мошенники также придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур». Аферисты связываются с жертвой и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на приём к врачу или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет.
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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Мария Моисеева