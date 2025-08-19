В двух странах появились белки-зомби со странными наростами на теле
Daily Mail: В США и Канаде появились похожие на зомби белки с гнойными наростами
Жители США и Канады заметили появление серых белок с гнойными наростами по всему телу на своих приусадебных участках. Внешне болезненные грызуны напоминают зомби. Об этом информирует издание Daily Mail.
Первоначальные предположения о беличьей оспе были опровергнуты экспертом. Представитель Агентства по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб пояснила, что наросты на теле белок вызваны фиброматозом — заболеванием, которое провоцирует лепорипоксвирус.
Болезнь передается через слюну зараженных особей, часто при контакте у общих кормушек для птиц. Многие жители США и Канады устанавливают их на своей собственности. Если хотя бы одна зараженная белка попробует угощение и оставит слюну, то болезнь распространится на всех «следующих» зверьков.
Хотя вид больных грызунов, которых очевидцы сравнивают с зомби, вызывает тревогу, Уэбб заверила, что фиброматоз обычно не смертелен. Наросты способны зажить без медицинского вмешательства.
Вирус не опасен для человека, но эксперт настоятельно рекомендовала не пытаться помочь больным белкам и избегать физического контакта с ними.