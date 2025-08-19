В двух странах появились белки-зомби со странными наростами на теле

19 августа 2025, 01:41

Daily Mail: В США и Канаде появились похожие на зомби белки с гнойными наростами

Фото: iStock/mariusz_prusaczyk

Жители США и Канады заметили появление серых белок с гнойными наростами по всему телу на своих приусадебных участках. Внешне болезненные грызуны напоминают зомби. Об этом информирует издание Daily Mail.





Первоначальные предположения о беличьей оспе были опровергнуты экспертом. Представитель Агентства по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб пояснила, что наросты на теле белок вызваны фиброматозом — заболеванием, которое провоцирует лепорипоксвирус.



