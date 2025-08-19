Достижения.рф

Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину

Bild: Трамп прервал разговор с лидерами ЕС и Зеленским ради звонка Путину
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами европейских стран для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild.



По информации немецкого корреспондента, встречу в Овальном кабинете Белого дома решили продолжить после завершения звонка Трампа российскому коллеге.

«Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете», — писал он в соцсети X.
Ранее издание Sky News сообщало о намерении американского лидера связаться с президентом РФ, пока представители Евросоюза и Владимир Зеленский находятся в Овальном кабинете.

К этой минуте расширенная встреча Трампа с европейскими лидерами уже завершилась. Однако гости остаются в Белом доме, начнется другой формат переговоров, передает CNN.
Мария Моисеева

