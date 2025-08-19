Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину

19 августа 2025, 00:22

Bild: Трамп прервал разговор с лидерами ЕС и Зеленским ради звонка Путину

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами европейских стран для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild.





По информации немецкого корреспондента, встречу в Овальном кабинете Белого дома решили продолжить после завершения звонка Трампа российскому коллеге.





«Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете», — писал он в соцсети X.