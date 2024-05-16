В Раде заявили о невозможности подать апелляцию для уклонистов

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Украинские уклонисты пытаются попасть за границу через реку Тиса. Поток добровольцев существенно уменьшился, а военные комиссары вынуждены отлавливать «убегающих» мужчин на улицах. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на слова члена оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.
По его словам, те украинцы, которые пытаются уклониться от службы, будут лишены права управления автомобилем. Кроме того, осужденные за уклонение будут лишены возможности подать апелляцию на решение суда.
Нардеп рассказал, что суды на Украине переполнены делами о лишении права на управление автомобилем в отношении уклонистов. Он также отметил, что судам становится все сложнее рассматривать подобные дела из-за их большого количества.
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