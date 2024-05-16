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В Раде заявили о невозможности подать апелляцию для уклонистов

Нардеп Верховной рады Федиенко: уклонистов на Украине ожидает суд без апелляции
16 мая 2024, 12:24
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские уклонисты пытаются попасть за границу через реку Тиса. Поток добровольцев существенно уменьшился, а военные комиссары вынуждены отлавливать «убегающих» мужчин на улицах. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на слова члена оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.


По его словам, те украинцы, которые пытаются уклониться от службы, будут лишены права управления автомобилем. Кроме того, осужденные за уклонение будут лишены возможности подать апелляцию на решение суда.

Нардеп рассказал, что суды на Украине переполнены делами о лишении права на управление автомобилем в отношении уклонистов. Он также отметил, что судам становится все сложнее рассматривать подобные дела из-за их большого количества.

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#всу
В Подмосковье проверили пожарную безопасность участков на границах с лесами
16 мая 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Земельные участки, граничащие с лесами, проверили в Московской области на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, в ходе рейдов было выявлено более полутора тысяч нарушений, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В рамках акции «Смежник» по проверке территорий, расположенных на границах с землями лесного фонда, было проведено свыше 3,7 тыс. патрулирований, обследовано около 7 тысяч участков и выявлено 1508 нарушений лесного законодательства», — отметил глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
В ведомстве также напомнили, что в Московской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены крупные штрафы и возможна уголовная ответственность. Для физических лиц штрафы составляют от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, виновному в повреждении или уничтожении леса грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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#подмосковье
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Михаила Гельфанда уволили из РАН
Ученый Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации РАН
16 мая 2024, 12:16

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Уволен он был по статье, которая предусматривает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным. В институте ученый был заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика».

Он отметил, что будет ждать заключения комиссии Российской академии наук. По его словам, новая администрация учреждения «увольняет всех несогласных».

Ранее бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трудоустройство
#администрация
#рф
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Осуждённого убийцу Михаила Круга отказались отправлять на СВО
Суд в Твери отказался отправлять осуждённого убийцу Михаила Круга на СВО
16 мая 2024, 12:08

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд в Твери отказался отправлять на спецоперацию одного из убийц Михаила Круга, пожизненно осуждённого Александра Агеева, с перспективой помилования. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, военный комиссариат Твери отклонил прошение члена ОПГ «Тверские волки» Агеева, который участвовал в налёте на дом Круга.

Агеев изъявил желание отправиться на СВО ещё в 2023 году, однако суд прошение не удовлетворил. В конце февраля 2024 года он подал повторное прошение, заявив о готовности подписать контракт в Минобороны РФ и отправиться в штурмовой отряд, однако суд вновь отказал ему, мотивируя решение тем, что Агеев осуждён пожизненно.

Напомним, легенду русского шансона убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в его коттедже в посёлке Мамулино Тверской области. Преступление планировалось заранее. Вместе с Агеевым в нём участвовал Дмитрий Веселов. Именно он и стрелял в Михаила Круга.

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#ночь
#контракт
#сво
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В Подмосковье пройдёт фестиваль детей и молодёжи с ОВЗ «В будущее без границ»
16 мая 2024, 11:51

Фото: istockphoto / DenKuvaiev

8 июня В Московской области состоится второй Международный фестиваль детей и молодёжи с ОВЗ «В будущее без границ». Об этом сообщила пресс-служба ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья.
Мероприятие пройдет 8 июня 2024 года на базе волейбольного центра городского округа Одинцово.

«Второй Международный фестиваль детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «В будущее без границ» соберет участников со всей России, в том числе и из новых присоединенных территорий. Также мероприятие посетят гости из Беларуси, Казахстана и Турции», — подчеркнули в пресс-службе проекта.

Фестиваль будет проводится при поддержке Правительства Московской области и Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка.

Торжественное начало мероприятия 8 июня в 13:00.

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Определены победители Национальной премии «Золотой медвежонок»
16 мая 2024, 11:30

Фото: iStock/sasha85ru

Определены победители Национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей по итогу 2023 года. Об этом сообщили в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
«Золотой медвежонок» является главной премией в сфере товаров и услуг для детей. Мероприятие проводится с 2010 года при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ и Минпромторга.

Экспертный совет из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценивает номинантов и определяют лучшие образцы продукции или услуги, которые полезны, функциональны и безопасны для детей. Это и канцелярия, косметика и средства гигиены, одежда, обувь, мебель и многое другое.

В четырнадцатом сезоне на соискание Премии представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. С победителями по итогу 2023 года можно ознакомиться на официальном сайте Премии.

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Капремонт Туровской школы в Серпухове выполнен на 45%
16 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/sasha85ru

Капитальный ремонт здания Туровской средней общеобразовательной школы ведётся в городском округе Серпухов, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие ремонтируют и усиливают чердачное перекрытие, монтируют основание пола на первом этаже и металлоконструкции несъёмной опалубки, занимаются устройством полов на втором этаже и монтируют инженерные системы. Начались фасадные работы и предчистовая отделка помещений», — отмечается в сообщении.
На объекте работают 26 человек, задействованы две единицы техники.

Согласно плану капремонта, в здании должны обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные коммуникации, провести отделку помещений и установить в классах новую мебель и современное оборудование. Работы завершатся до начала учебного года.

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Суд продлил арест одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Файзову* до 22 августа
16 мая 2024, 11:17

Фото: iStock/Andrii Zorii

Участник теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов* оставлен в СИЗО до 22 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
На продлении ареста настояло следствие.

Арестованный был доставлен на заседание суда в инвалидном кресле. Напомним, Файзов* получил ранение при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.

Сообщается, что в отношении других фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», находящихся в настоящее время в СИЗО, суд также рассмотрит ходатайства о продлении ареста 16 мая.

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В Подмосковье стартовало строительство тротуаров
16 мая 2024, 10:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девять тротуаров начали строить в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Строительство пяти километров тротуаров началось на девяти региональных дорогах в Истре, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском, Одинцовском, Талдомском, Дзержинском и Раменском округах. Всего до конца текущего месяца планируем начать ещё 34 километров тротуаров», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что все тротуары будут с пониженным бордюром, съездами для маломобильных людей и тактильной плиткой для слабовидящих.

Всего до конца сезона в Подмосковье должны обустроить свыше 65 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 35 муниципалитетах. При этом более 18 километров из них вошли в программу по итогам народного голосования на портале «Добродел».

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья приглашают посадить сад в память о героях войны
16 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Ana-Maria Oprisoreanu

Посадить садовые деревья в память о защитниках Родины в рамках эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни» приглашают жителей Московской области, сообщает пресс-служба всенародного экологического движения «Подари Земле сад».
«Акция посвящена Году семьи и 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Суть акция заключается в посадке 45 миллионов деревьев, посвящённых поименно каждому, кто сражался и отдал жизнь на свободу своей Родины на полях Великой Отечественной войны, и кто ковал победу в тылу», — говорится в сообщении.

Участникам акции предлагается самостоятельно из семечка вырастить дерево, посадить его и установить именную табличку, где будет написано, кому именно посвящено это дерево.

Подробности об акции можно прочесть на сайте организации «Подари Земле сад».

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#экологическая акция
#патриотизм
#великая отечественная война
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