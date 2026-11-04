В районе исчезновения Усольцевых нашли человеческие останки
Исследователь Дегтерев: кости нашли в районе исчезновения семьи Усольцевых
Исследователь Валентин Дегтерев сообщил о возможной находке человеческих костей и вещей в районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Его слова приводит aif.ru.
При этом собеседник издания не назвал источник этой информации. Он отметил, что пока не может подтвердить достоверность сообщения, но оно заслуживает внимания и требует проверки.
«Мне сообщили, что в лесу недалеко от Кутурчина найдены человеческие кости и какие-то вещи, тряпки. Я не могу утверждать, что это правда на сто процентов, но склонен доверять этой информации. Ранее мне присылали множество фейковых сообщений, и было очевидно, что это чья-то злая шутка. Здесь же все выглядит правдоподобно. Если хотя бы часть из этого подтвердится, это очень серьезно. Нельзя игнорировать такие сигналы», — сказал Дегтерев.Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Несмотря на масштабные поиски, найти семью не смогли. Расследование уголовного дела продолжается: приоритетной версией остается несчастный случай, но следствие не исключает и криминал.