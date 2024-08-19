В Раменском заложили капсулу в основание строящегося храма в честь бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», посвящённый бойцам, павшим на специальной военной операции, строят на территории Дементьевского кладбища в Раменском, 17 августа там провели богослужение и заложили в основание храма капсулу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин основания храма возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. В закладке капсулы также приняли участие благочинный первого Раменского церковного округа, настоятель Борисоглебского и Троицкого храмов города. Раменское игумен Никодим (Лунев) и настоятель Казанского храма в Раменском протоиерей Андрей Козорезов», — говорится в сообщении.В богослужении приняли участие замглавы Раменского округа Владимир Каменских, председатель окружного Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, глава штаба раменского Комитета СВО Анастасия Солодкова, участники СВО с семьями, родственники погибших бойцов. Ветераны боевых действий, волонтёры и активные жители Раменского округа.
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