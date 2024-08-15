В Раменском открыт музей СВО

В Госдуме для водителей громких авто предложили ввести уголовное наказание. Также депутаты хотят наделить полицейских правом снимать с регистрации такие автомобили, а номера списывать в архив. Многие россияне возмущаются, когда автомобили с ревом проезжают в позднее время под окнами жилых домов. Такие машины создают проблемы и на дорогах, отвлекая внимание участников движения и создают угрозу безопасности.