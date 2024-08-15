В Раменском открыт музей СВО

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Музей специальной военной операции работает в подмосковном городе Раменское, он расположен по адресу: улица Свободы, дом №4, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции музея представлены шевроны российский военнослужащих, участвующих в СВО, бронежилет, каски, солдатская аптечка, а также оружие и гильзы. Представлены также и трофеи, например, дрон-камикадзе, который используют ВСУ. Кроме того, выставлены сделанные на СВО фотографии», — говорится в сообщении.Это музей создал фронтовой волонтёр Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния Максима Козлова.
Отмечается, что Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния регулярно возит в зону СВО гуманитарную помощь, а также вещи, необходимые российским солдатам. Сейчас ведётся сбор средств на тепловизионный прицел, а также на различные гражданские товары для жителей Донбасса и Курской области. Приём помощи организован в Казанском храме Раменского по адресу: Коммунистическая улица, дом №35а, сбор идёт ежедневно с восьми утра до шести вечера.
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