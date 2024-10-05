Путин назвал вызывающую особое уважение профессию

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения , передает РИА Новости.
Глава государства поздравил преподавателей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», поскольку они работают на благо своего народа и страны, помогая людям найти свою профессию и свой путь.
По его словам, благодаря преемственности поколений Россия может уверенно двигаться вперед и совершенствовать свою систему образования.
Президент Путин ранее заявлял, что современное образование должно отвечать требованиям XXI века. В частности, необходимо строить новые здания учебных заведений, ремонтировать и обновлять существующие.
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«И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», – сказал глава государства.
По его словам, благодаря преемственности поколений Россия может уверенно двигаться вперед и совершенствовать свою систему образования.
Президент Путин ранее заявлял, что современное образование должно отвечать требованиям XXI века. В частности, необходимо строить новые здания учебных заведений, ремонтировать и обновлять существующие.
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Александр Климов