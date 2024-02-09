В Раменском планируют открыть новую школу на 550 мест

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Готовность объекта составляет 45%. Это очень важная для муниципалитета школа. Подчеркну, что данное учебное заведение позволит частично разгрузить СОШ №6. Рядом со школой расположено здание бывшего роддома. Сейчас совместно с министерством здравоохранения мы проводим в нем капитальный ремонт и модернизацию. Это будет поликлиника для детей и взрослых», – поделился глава городского округа Раменское Николай Ханин.
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