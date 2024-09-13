В Раменском провели медиа-забег, посвящённый Году семьи

Фото: пресс-служба администрации
Медиа-забег «Единые духом», посвящённый Году семьи, состоялся в Раменском округе, в необычном спортивном мероприятии приняли участие люди разных возрастов и физических возможностей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Забег протяжённостью в три с половиной километра начался от мемориальной доски, посвящённой журналистам, принимавшим участия в боях во время Великой Отечественной войны. Участники забега посетили также выставку военной техники и посмотрели на скульптурные композиции мультяшного Раменья и патриотические граффити», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе забега участники мероприятия почтили память жителей Раменского, чей трудовой путь отмечен мемориальными досками на домах. А финальной точкой забега стала Раменская средняя школа № 4, которая является самой старой в округе.
Отмечается, что маршрут медиа-забега был сформирован на основе материалов, освещающих ту или иную локацию Раменского округа в местных СМИ.
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Лев Каштанов