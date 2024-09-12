Установку окон в пострадавшем от дрона доме в Раменском начнут 26 сентября

Фото: пресс-служба Раменского г. о.
26 сентября начнётся установка окон в квартирах многоэтажки в Раменском, пострадавшей от удара БПЛА. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.
«Вместе с прокурором муниципалитета, представителем Следственного комитета и администрации округа встретился с жильцами пострадавших квартир в результате атаки БПЛА на дом по ул. Высоковольтной. В формате прямого диалога разъяснили гражданам ход работ по восстановлению теплового контура, оконных блоков и лоджий, оформлению справок», – написал Малышев в своём телеграм-канале.По его словам, замену окон будут проводить три организации. До 15 сентября завершатся работы по снятию замеров оконных блоков. С 26 сентября начнётся установка окон в квартирах, чтобы первостепенно защитить тепловой контур.
Малышев добавил, что для удобства жителей установили информационный пункт. Он расположен во дворе между домами №21 и №23. Работать он будет ежедневно с 18 часов до 21 часа. Также жильцы могут обратиться на горячую линию: 8 (496) 473-91-01. Операторы ответят с 9.00 до 18.00.
Ранее сообщалось, что 10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также в школе №5 на ул. Высоковольтной.
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Лора Луганская