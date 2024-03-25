В Раменском суд обязал компанию выплатить штраф за незаконное размещение отходов

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Суд решил обязать компанию выплатить 100 тысяч рублей за размещение отходов. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Организация ООО «Логопарк Менеджмент» была оштрафована за нелегальную перевозку и размещение стройотходов вне установленного места.
Стоит отметить, что ранее подобный случай был зафиксирован в городском округе Истра, где правонарушителю также пришлось выплатить штраф.
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«Ранее автодороге М-5 «Урал» в Раменском городском округе был выявлен грузовик, осуществлявший сброс строительных отходов вне установленного места под их размещение. Самосвал принадлежит компании ООО «Логопарк Менеджмент» и инспектором было направлено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей»— поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева