В рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут уроки по кибербезопасности

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai
Организаторами проекта являются Минцифры России в партнерстве с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика».
С 9 января по 11 февраля 2024 года в рамках Урока в сети «Интернет» по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru разместят видеоролики и методические материалы от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
Видеоролики будут посвящены следующим темам: «Информационный шум», «Культура работы с данными», «Цифровой след».
Благодаря видеороликам школьники узнают о безопасном поведении в сети, а также разовьют навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.
В проект входит серия просветительских мультипликационных роликов, методические материалы для педагогов.
Ранее Центральный Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые надо сразу же бросать трубку и опубликовал их в своём Telegram-канале. Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.
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Видеоролики будут посвящены следующим темам: «Информационный шум», «Культура работы с данными», «Цифровой след».
«Мобильные гаджеты и планшеты есть практически у каждого школьника, а интернет стал привычным инструментом для поиска информации, поэтому особенно важно научить разбираться в этом потоке контента самых юных пользователей. Уверен, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов, обезопасив тем самым себя и близких, стать увереннее в сети»,- говорит Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»:«Цифровой ликбез» – это просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России.
В проект входит серия просветительских мультипликационных роликов, методические материалы для педагогов.
Ранее Центральный Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые надо сразу же бросать трубку и опубликовал их в своём Telegram-канале. Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.
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Мария Фирсова