В РАН объяснили правильное написание слова «бог»

27 июня 2025, 06:49

Институт Виноградова РАН: Написание слова «бог» изменится в зависимости от контекста

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Написание слова «бог» с заглавной или маленькой буквы определяется контекстом. В религиозных текстах используется заглавная буква, а в устойчивых выражениях — маленькая. Это пояснили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН.