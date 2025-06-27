В РАН объяснили правильное написание слова «бог»
Написание слова «бог» с заглавной или маленькой буквы определяется контекстом. В религиозных текстах используется заглавная буква, а в устойчивых выражениях — маленькая. Это пояснили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН.
В Институте уточнили, что в церковных или связанных с религией текстах слово «бог» всегда пишется с большой буквы, подчеркивая его сакральное значение.
В то же время в устойчивых выражениях, таких как «бог с ним» или «слава богу», традиционно применяется маленькая буква. Подобных выражений в русском языке существует множество, и правила их написания остаются неизменными.
Эти рекомендации помогают избежать путаницы при написании текстов разной направленности.
Читайте также: