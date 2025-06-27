В РАН объяснили правильное написание слова «бог»

Институт Виноградова РАН: Написание слова «бог» изменится в зависимости от контекста
Фото: iStock/Sergei Dolgov

Написание слова «бог» с заглавной или маленькой буквы определяется контекстом. В религиозных текстах используется заглавная буква, а в устойчивых выражениях — маленькая. Это пояснили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова РАН.



В Институте уточнили, что в церковных или связанных с религией текстах слово «бог» всегда пишется с большой буквы, подчеркивая его сакральное значение.

В то же время в устойчивых выражениях, таких как «бог с ним» или «слава богу», традиционно применяется маленькая буква. Подобных выражений в русском языке существует множество, и правила их написания остаются неизменными.

Эти рекомендации помогают избежать путаницы при написании текстов разной направленности.

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Мария Моисеева

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