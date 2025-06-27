«Спасают уже два часа»: На Сахалине овчарка выпала из окна 12 этажа и застряла в кондиционерном коробе
На Сахалине уже два часа спасают овчарку, выпавшую из окна 12-го этажа жилого дома. Жители и сотрудники МЧС объединили усилия, чтобы вытащить пса, застрявшего в кондиционерном коробе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В Южно-Сахалинске, в ЖК «Уюн-парк», около двух часов назад произошел инцидент: овчарка выпала из окна квартиры, пока хозяйки не было дома. Пёс сильно ударился, но, к счастью, приземлился в короб кондиционера на 11-м этаже.
Местные жители оперативно вызвали спасателей и развернули внизу брезент на случай, если животное сорвется. Собака, сидящая в коробе, громко скулит, но пока никуда больше не дергается. Спасательная операция продолжается, хотя возникли сложности: подъехавшая машина МЧС с лестницей оказалась неподходящей, так как её длины не хватило, чтобы достать до 11-го этажа.
Жители дома и спасатели не сдаются, продолжая искать способ вытащить пса.
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