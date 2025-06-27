«Спасают уже два часа»: На Сахалине овчарка выпала из окна 12 этажа и застряла в кондиционерном коробе

27 июня 2025, 06:27

SHOT: На Сахалине два часа пытаются спасти выпавшую из окна 12-го этажа овчарку

Фото: iStock/Juan Ignacio Calcagno

На Сахалине уже два часа спасают овчарку, выпавшую из окна 12-го этажа жилого дома. Жители и сотрудники МЧС объединили усилия, чтобы вытащить пса, застрявшего в кондиционерном коробе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.