В Рузе оштрафовали двух нарушителей правил обращения с отходами

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух человек задержали в Рузском городском округе за нарушение правил обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Один нарушитель был задержан а посёлке Дорохово: он перевозил мусор, не имея лицензии на эту деятельность, а также без паспорта отходов и специальных отличительных знаков на автомобиле. Второго нарушителя задержали в деревне Городищи за то, что он выгрузил отходы на непредназначенный для этого участок», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Обоих нарушителей оштрафовали.
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