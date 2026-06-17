В рассекреченных файлах НАСА упоминается база пришельцев на Луне
В очередной серии рассекреченных материалов НАСА нашли разговор представителей агентства об инопланетной базе на Луне. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Среди 72 файлов, выложенных на сайт Пентагона 12 июня, оказалась аудиозапись секретного совещания 1972 года, проходившего после завершения миссии «Аполлон-16». На встрече обсуждались лазерные измерения, лунная гравитация и другие научные темы.
В какой-то момент разговор зашел об «огромной дыре» рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне спутника, и один из участников заметил: «Это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. В любом случае на следующем слайде уже видимая сторона Луны».
Издание отмечает, что фраза прозвучала как небрежное замечание, после которого ученые начали шутить по поводу загадочной «дыры» на темной стороне Луны.
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