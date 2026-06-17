В рассекреченных файлах НАСА упоминается база пришельцев на Луне

17 июня 2026, 08:29

Сотрудники НАСА обсуждали инопланетную базу на Луне в 1972 году

Фото: iStock/Elen11

В очередной серии рассекреченных материалов НАСА нашли разговор представителей агентства об инопланетной базе на Луне. Об этом сообщает издание Daily Mirror.