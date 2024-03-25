Crocus Group: из «Крокуса» в день теракта эвакуировали 5 тысяч человек

Фото: Пресс-служба МО
Более пяти тысяч человек были эвакуированы из «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом 25 марта сообщил представитель «Крокус групп» в беседе с ТАСС.
По его информации, еще 100 граждан удалось спасти во время пожара в здании. Собеседник агентства отметил, что спасатели выводили людей из подвала, снимали их с кровли, когда работали над ликвидацией возгорания.
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был начаться концерт группы «Пикник». В помещение ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек, 180 пострадали. Отмечается, что эти числа могут быть не окончательными.
Сейчас спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв трагедии.
До этого стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» готовили еще одно нападение в одной из стран Средней Азии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был начаться концерт группы «Пикник». В помещение ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек, 180 пострадали. Отмечается, что эти числа могут быть не окончательными.
До этого стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» готовили еще одно нападение в одной из стран Средней Азии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак