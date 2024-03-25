У стихийного мемориала рядом с «Крокусом» каждые два часа будут служить панихиды

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Священнослужители отслужили панихиду у стихийного мемориала с цветами рядом с «Крокус Сити Холлом» в Красногорске. Об этом рассказал один из священников.
«Отслужили панихиду по благословению архиепископа Одинцовского Фомы. Панихиды будут служить каждые два часа», – сказал священник РИА Новости.25 марта каждые два часа с 7 до 21 часа на месте трагедии священники Одинцовской епархии будут совершать панихиды по убиенным и скончавшимся от ран. Все желающие могут присоединиться к общей молитве и получить духовную поддержку священников. Время начала служения панихид: 13; 15; 17.00; 19 часов и 21 час.
Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.
Все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области. В воскресенье вечером Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Бойцам, которые блокировали террористов в Брянской области, вручили награды, сообщили в Минобороны. Они получили медали «За отвагу» и «За боевые отличия».
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Лора Луганская