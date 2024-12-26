В региональном этапе ВсОШ примут участие 24,5 тысячи учеников

Фото: Министерство образования Московской области
В гимназии имени Е. М. Примакова прошло установочное совещание для руководителей, сотрудников площадок Всероссийской олимпиады школьников и муниципальных координаторов, сообщает Министерство образования Московской области.
На совещании были подведены итоги школьного и муниципального этапов, а также рассмотрена модель проведения следующего регионального этапа в Московской области.
В этом году наблюдается заметный рост интереса к олимпиадному движению. Результаты школьного и муниципального этапов показывают увеличение числа участников. В школьном этапе приняли участие 2 218 258 человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Уникальных участников было 481 195, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Муниципальный этап собрал более 360 000 школьников, что также демонстрирует прирост на 10%.
Фото: Министерство образования Московской области
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) пройдёт с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. Ожидается участие 24,5 тысяч школьников.
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Дайана Хусинова