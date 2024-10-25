Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу

Георгий Филимонов (фото: сайт Кремля)
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал от жителей благодарности его за работу, сообщает телеканал «Русский Север».
Глава региона, опоздавший на церемонию награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона на полтора часа, во время своего выступления заметил, что один из участников мероприятия смотрит в свой мобильный телефон.
Ранее на одном из мероприятий Филимонов зачитал рэп на английском языке и исполнил «вертушку» – удар ногой с разворота, – что вызвало аплодисменты публики. По его словам, он хотел подчеркнуть, что «настоящий патриот России – это человек, который не замыкается в своей культуре».
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«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», – заявил Филимонов.
Ранее на одном из мероприятий Филимонов зачитал рэп на английском языке и исполнил «вертушку» – удар ногой с разворота, – что вызвало аплодисменты публики. По его словам, он хотел подчеркнуть, что «настоящий патриот России – это человек, который не замыкается в своей культуре».
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Александр Климов