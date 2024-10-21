Глава Одинцовского округа Иванов пообещал решить проблемы жителей посёлка Часцы

Фото: личный приём Иванова / пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провёл личный приём выездной администрации на территории Производственного объединения «Одинцово». На вопросы сотрудников также отвечали профильные заместители, сообщили в пресс-службе руководства муниципалитета.
Ведущий экономист предприятия, жительница посёлка Часцы, изложила проблему работников, которые добираются до работы на электричке. Существующие маршруты общественного транспорта от станции Одинцово не доезжают до предприятия, а поворачивают в сторону Минского шоссе. Далее работники идут пешком через промзону. В хорошую погоду на это уходит полчаса, а в снег или дождь – гораздо больше.
Как сообщил Андрей Иванов, в будущем году должно начаться строительство надземного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища.
Обсудили и благоустройство в Часцах. Рядом с одним из детских игровых городков расположена контейнерная площадка. В результате мусор из баков разлетается по прилегающей территории, где гуляют дети. Иванов поручил усилить контроль за содержанием объектов, собрать мнения жителей по вопросу переноса контейнерной площадки и вместе с ними подобрать новую локацию. Кроме того, администрация продолжает подбирать земельный участок, где можно организовать пространство для выгула собак – такой вопрос также подняли жители Часцов.
Еще один вопрос задали по поводу строительства завода упаковочных материалов «Артпак» у деревни Солманово. Жители обеспокоены тем, что рядом с их домами может появиться вредное производство. Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет полностью на их стороне.
«Разъясняем инвестору, что химического производства рядом с домами быть не может. Один из вариантов решения проблемы – использовать земельный участок под склады. О результате переговоров обязательно проинформируем жителей», – заверил глава округа.
ЗАО «Производственное объединение «Одинцово» – одно из старейших предприятий муниципалитета. Оно появилось в 1932 году. Выпускает межкомнатные двери, имеет высокую степень автоматизации производства. Техническое оснащение позволяет изготавливать более 150 тыс. дверей в месяц.
На предприятии работают более 360 человек. Площадь цехов превышает 80 тыс. кв. м.
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Как сообщил Андрей Иванов, в будущем году должно начаться строительство надземного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища.
«Переход включён в программу. Строить объект будет Московская область. Проект уже готов, идут изыскательские работы. Рассчитываем, что до конца 2026 года пешеходный переход будет готов», – отметил глава городского округа.Кроме того, главы профильных служб решат вопрос с общественным транспортом. Необходимо добавить в действующий маршрут остановку около завода и увеличить подвижной состав в часы пик. Другой вариант – организация нового маршрута.
Обсудили и благоустройство в Часцах. Рядом с одним из детских игровых городков расположена контейнерная площадка. В результате мусор из баков разлетается по прилегающей территории, где гуляют дети. Иванов поручил усилить контроль за содержанием объектов, собрать мнения жителей по вопросу переноса контейнерной площадки и вместе с ними подобрать новую локацию. Кроме того, администрация продолжает подбирать земельный участок, где можно организовать пространство для выгула собак – такой вопрос также подняли жители Часцов.
Еще один вопрос задали по поводу строительства завода упаковочных материалов «Артпак» у деревни Солманово. Жители обеспокоены тем, что рядом с их домами может появиться вредное производство. Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет полностью на их стороне.
«Разъясняем инвестору, что химического производства рядом с домами быть не может. Один из вариантов решения проблемы – использовать земельный участок под склады. О результате переговоров обязательно проинформируем жителей», – заверил глава округа.
ЗАО «Производственное объединение «Одинцово» – одно из старейших предприятий муниципалитета. Оно появилось в 1932 году. Выпускает межкомнатные двери, имеет высокую степень автоматизации производства. Техническое оснащение позволяет изготавливать более 150 тыс. дверей в месяц.
На предприятии работают более 360 человек. Площадь цехов превышает 80 тыс. кв. м.
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Лора Луганская