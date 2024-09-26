В Реутове ищут подрядчика на ремонт более 270 метров теплосетей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Участок тепловых сетей протяжённостью 273 метра должны отремонтировать в городском округе Реутов, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и выполнение капитального ремонта участка теплосетей от ТК 5-13 до центрального теплового пункта №7 котельной №5. Работы планируется завершить в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 26 миллионов 448 тысяч 240 рублей, заявки принимаются до 9 октября. Ремонт будет финансироваться из бюджетов Московской области и округа Реутов.
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Лев Каштанов