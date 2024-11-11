В Реутове определились победители детского чемпионата по картингу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В центре Dozari Kart прошёл первый этап внутришкольного чемпионата по картингу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Реутов.
Открыл чемпионат депутат Совета депутатов муниципалитета Дмитрий Глабай. Он передал участникам соревнований пожелания удачи маленьким гонщикам от имени главы Реутова и вручил награды.
Финальные заезды дети начали со стартовой решётки по сигналу, как в «Формуле 1».
В детском классе победителями стали места на пьедестале заняли Константин Ароян, Георгий Халиулин и Михаил Копачев, среди подростков – Булат Черепов, Александр Мифтяхидинов и Илья Васильев.
Приз главы города «За волю к победе» вручили Арине Георгиевой.
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«Сегодня я вручаю приз главы города «За волю к победе». Судейская коллегия решит отдать его тому, кто либо был рядом с пьедесталом, но не смог попасть на него, либо продемонстрировал большой прогресс. Хотя и говорят, что главное не победа, а участие, для каждого из нас, конечно, важна победа. Поэтому желаю всем удачи», – сказал Глабай.
Финальные заезды дети начали со стартовой решётки по сигналу, как в «Формуле 1».
В детском классе победителями стали места на пьедестале заняли Константин Ароян, Георгий Халиулин и Михаил Копачев, среди подростков – Булат Черепов, Александр Мифтяхидинов и Илья Васильев.
Приз главы города «За волю к победе» вручили Арине Георгиевой.
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Лора Луганская