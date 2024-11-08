В Реутове обсудили уборку городских пространств после снегопадов

Фото: пресс-служба г. о. Реутов
Глава Реутова Филипп Науменко обсудил с коллегами на совещании своевременную уборку дорог, тротуаров и общественных пространств от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Первый снегопад помог выявить слабые места во взаимодействии городских служб. В первую очередь, это мониторинг работы техники. Понимаю стремление горожан ходить по сухим дорожкам. Но напомню, что существует регламент использования противогололёдных смесей. Будем соблюдать порядок обработки пешеходных зон и при этом не допускать образования ледяной корки», – отметил Науменко.Помимо этого, обсудили, как усилить контроль с помощью навигационных систем, рассмотрели обращения жителей. Они попросили чаще использовать реагенты на тротуарах и во дворах. Кроме того, на совещании подняли вопрос строительства школы в микрорайоне 10А.
Глава Реутова поручил начать готовить документы для получения лицензии на ведение образовательной деятельности. Он поставил задачу не терять время и начать принимать детей, как только здание будет окончательно готово.
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Лора Луганская