В Реутове прививку от гриппа сделали более 17,8 тыс. человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
С начала прививочной кампании от гриппа в сентябре этого года иммунизацию прошли 17 тысяч 819 жителей Реутова, что составляет 15,7% от всего населения города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Прививки от гриппа жителям делают в городских поликлиниках №1 (улица Гагарина, дом 4) и №2 (Юбилейных проспект, дом 80), а также в мобильных пунктах вакцинации, которые открылись в конце сентября в торговых центрах «Реутов парк» и «Экватор». Мобильные пункты работают по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с полудня до 19:30», — говорится в сообщении.Привить от гриппа детей можно в детской поликлинике по адресу: Садовый проезде, дом 2, а также в детском отделении поликлиники №2 по адресу: Юбилейный проспект, 17.
Отмечается, что прививочная кампания завершится в декабре.
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