В Реутове по просьбе жителей построили переход через железную дорогу

Фото: Минтранс МО
На улице Никольской в городском округе Реутов завершили строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Переход соединяет улицу Октября и Никольскую, обеспечивая безопасный переход для более чем 25 тыс человек. Строительство велось с конца прошлого года.
Как напомнили в Главгосстройнадзоре, объект возведён по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Об этом его просили жители двух микрорайонов.
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«По результатам проверки надзорное ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации перехода. Он включает пролётное строение длиной больше 66 м, на котором оборудованы лестничные сходы и лифты для маломобильных граждан. Прохожая часть моста выполнена в виде галереи», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская