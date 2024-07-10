В Реутове проведут реконструкцию котельной №1

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную №1 мощностью 88 МВт, расположенную на Новогиреевской улице в Реутове, планируется реконструировать, извещение о проведении открытого конкурса на получение этого подряда опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, поставить на объект оборудование и провести реконструкцию», — говорится в сообщении.Реконструкция должна быть завершена в 2026 году. Начальная цена лота составляет 852 миллиона 467 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 25 июля. Средства на реализацию проекта будут перечислены из бюджетов Московской области округа Реутов.
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