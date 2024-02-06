В Реутове реконструируют стадион на спорткомплексе «Старт»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Стадион спорткомплекса «Старт» в городе Реутов ждет реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
После реконструкции на стадионе будут проводиться учебно-тренировочные занятия по футболу.
Стоит отметить, что завершить реконструкцию планируют к 2025 году.
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«Реновация спортивных сооружений спорткомплекса «Старт» будет выполнена в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более 4000 квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 70 новых рабочих мест», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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Мира Полтева