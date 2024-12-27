В реутовском ЖК EVO построят детский сад на 180 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 180 воспитанников, возведёт на территории жилого комплекса EVO в Реутове компания-застройщик DOGMA, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новое детское учреждение общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров с тремя надземными и одним подземным этажом появится на улице Комсомольское. По проекту в детском саду будут помещения для восьми групп детей в возрасте от двух до семи лет, игровые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.На прилегающей территории планируется обустроить площадки для игр, сделать веранды.
В министерстве отметили, что детский сад будет построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов