В результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек

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Сильные дожди в Рио-де-Жанейро привели к наводнениям, в результате чего, по данным местных спасательных служб, погибли 11 человек, сообщает местный портал G1.
Портал, ссылаясь на данные спасательных служб, подчеркивает, что 11 человек погибли в результате наводнений, вызванных обильными дождями в северной части Рио-де-Жанейро. Префект города Эдуардо Паес объявил введение режима чрезвычайного положения.
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Артем Кузьмин