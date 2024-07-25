В России могут запретить работу алкомаркетов в выходные

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Необходимо запретить работу российских алкомаркетов в выходные дни. С таким предложением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он добавил, что приступил к разработке соответствующего законопроекта.
По словам Хамзаева, данный запрос, поступающий от россиян, является вторым по популярности после принятого закона о запрете «наливаек».
Также депутат указал на необходимость законодательного определения понятия «алкомаркет». По его словам, таковым является не простой супермаркет, а магазин, в котором алкоголь составляет 70% от всего ассортимента.
Напомним, что 1 апреля текущего года вступил в силу закон о запрете продажи спиртного в «наливайках» на первых этажах жилых домов.
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По словам Хамзаева, данный запрос, поступающий от россиян, является вторым по популярности после принятого закона о запрете «наливаек».
Также депутат указал на необходимость законодательного определения понятия «алкомаркет». По его словам, таковым является не простой супермаркет, а магазин, в котором алкоголь составляет 70% от всего ассортимента.
Напомним, что 1 апреля текущего года вступил в силу закон о запрете продажи спиртного в «наливайках» на первых этажах жилых домов.
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Анастасия Чинкова