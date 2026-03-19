В РФ могут изменить ГОСТ одежды
Общественники центра «Сорок Сороков» обратились в Росстандарт с просьбой рассмотреть возможность разработать единый стандарт для размеров одежды, для этого необходимо сместить размерную сетку, где средний размер (М) будет равен 50 российскому размеру.
В обращении указывается, что сейчас у разных производителей один и тот же размер отличается по фактическим параметрам на 5–10 см. Из-за этого потребители не могут ориентироваться на указанный размер, особенно при онлайн-покупках. Из-за этого происходят массовые возвраты товаров, а также дополнительные финансовые и временные затраты граждан.
«В связи с этим «Сорок Сороков» просят организовать разработку и утверждение национального стандарта «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования», который станет обязательным для исполнения на всей территории России», — приводит Life.ru текст письма.
Общественники предлагают включить в ГОСТ единую сетку для всех категорий одежды, четкие параметры и правила контроля соответствия фактических размеров маркировке. Кроме того, соответствующие изменения необходимо внести и в технический регламент Таможенного союза о безопасности лёгкой промышленности, чтобы новый стандарт стал обязательным для всех производителей и импортеров.