В РФ могут изменить ГОСТ одежды

19 марта 2026, 12:05

Общественники центра «Сорок Сороков» обратились в Росстандарт с просьбой рассмотреть возможность разработать единый стандарт для размеров одежды, для этого необходимо сместить размерную сетку, где средний размер (М) будет равен 50 российскому размеру.





В обращении указывается, что сейчас у разных производителей один и тот же размер отличается по фактическим параметрам на 5–10 см. Из-за этого потребители не могут ориентироваться на указанный размер, особенно при онлайн-покупках. Из-за этого происходят массовые возвраты товаров, а также дополнительные финансовые и временные затраты граждан.





«В связи с этим «Сорок Сороков» просят организовать разработку и утверждение национального стандарта «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования», который станет обязательным для исполнения на всей территории России», — приводит Life.ru текст письма.