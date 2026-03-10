Достижения.рф

В России разрабатывают ГОСТ на игристые вина отечественного производства

Фото: iStock/L21

Документ «Вина игристые российские. Общие технические условия» находится на завершающей стадии разработки. Сейчас он проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению, сообщил представитель Росстандарта в интервью РИА Новости.



Новые положения и актуализация уже действующих стандартов помогут выстроить комплексную систему требований. Она обеспечит контроль качества винодельческой продукции на всех этапах производства — от подбора сырья и соблюдения технологических процессов до финальной проверки готового товара перед выпуском на рынок.

Действующий в РФ стандарт на игристые вина (общий для всех категорий) ввели в 2017 году. Ожидается, что новый ГОСТ позволит яснее регламентировать особенности производства именно российских игристых вин и подчеркнуть их уникальные характеристики.

Александр Огарёв

