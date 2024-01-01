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В РФ изменят правила проведения экзаменов на водительские права

01 января 2024, 15:38
Фото: iStock/Anastasija Vujic

Фото: iStock/Anastasija Vujic

Новые правила проведения экзаменов на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
В правилах закрепляет требование сдавать теоретический экзамен всем тем, кто желает получить российские водительские удостоверения на основании иностранных прав.

Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) обязаны будут сдавать теорию и практику. А водители автобусов должны будут иметь стаж управления легковым авто или грузовиком минимум год.


Также в новых правилах управления транспортом и выдачи водительских прав появятся основания для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского и международного водительских удостоверений.

К примеру, в этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медзаключения, неявку заявителя для проведения экзамена, получения прав, отказ фотографироваться во время оформления российских прав.

Также к экзамену не допустят лиц, которые уклонятся от явки по повестке в военкомат.

«Выдача российских водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Белоруссия, гражданам РФ и гражданам Республики Белоруссия производится без проведения экзаменов», - сказано в новых правилах.
Ранее сообщалось, что водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».

По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.

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#водитель
#водительские права
#водители
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В России повышен возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов
Возраст отсрочки от военной службы для айтишников повысили до 30 лет
01 января 2024, 15:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Возраст отсрочки от призыва на военную службу для работников IT-компаний с 1 января повысили с 27 до 30 лет.
Данный указ президент России Владимир Путин подписал в сентябре 2023 года.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство подготавливает корректировки к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет.

Владимир Путин в марте 2022 года подписывал указ, согласно которому россияне, которые работают в аккредитованных организациях IT-сферы, имеют право на отсрочку от призыва до 27 лет на период, пока они работают в этих компаниях.

Чтобы получить отсрочку IT-специалист должен быть россиянином с высшим образованием по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору.

Сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев. Или работодатель должен убедиться в том, что сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Ранее Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Анонс соответствующего проекта опубликован на портале правовой информации, но текста самого документа пока нет, пишет РБК.

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#армия
#отсрочка
#россия
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Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за нецензурной лексики
01 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Zolnierek

Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой.
Заблокировать канал требовал предприниматель и общественный деятель Александр Морозов, которого смутили размещенные на YouTube ролики с ненормативной лексикой, пишет ТАСС.

«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО «Гугл» о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать», - следует из решения суда.
Морозов просмотрел 84 ролика, размещённых на на канале «Настя Ивлеева», и обнаружил, что ведущая распространяет информацию в неприличной форме, оскорбляя человеческое достоинство, общественную нравственность.

Предприниматель требовал от ООО «Гугл» заблокировать аккаунт и взыскать с компании и блогера 10 млн рублей.

Но суд решил, что интересы истца информация, упоминаемая в роликах, не затрагивает. Также суд установил, что видеоматериалы имели маркировку 18 .

В итоге иск отклонен судом в полном объёме.

Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой. Шоумен прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.

«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor

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#суд
#шоу-бизнес
#новости
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Жители и гости Подмосковья смогут ощутить сибирские морозы в новогодние каникулы
01 января 2024, 15:14

Фото: Светлана Борщева

Синоптики пообещали жителям Подмосковья сибирские морозы в каникулы. Об этом сообщила корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
«С наступлением нового дня не стоит ждать потепления. Температура воздуха будет лишь на несколько градусов выше, чем в новогоднюю ночь». Более того, метеоролог предупреждает, что звенящие морозы не покинут Московскую область вплоть до 4 января, временами крепчая даже в дневные часы до — 23-28 градусов. Ночью местами температура может опуститься ниже -30. , — подчеркнул синоптик прогностического центра Метео ТВ Александр Ильин.

Также специалист порекомендовал не планировать активный отдых на ближайшие, чтобы избежать сильных морозов. В случае если планы уже построены, то следует одеваться соответственно погодным условиям.

Стоит отметить, что в ближайшие дни погода будет очень динамично развивать, поэтому рекомендуется перед выходом из дома проверять актуальную погоду.

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#подмосковье
#погода
#отдых
#советы
#температура
#праздники
#морозы
#метеоролог
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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
01 января 2024, 14:32

Фото: istockphoto / Viorel Kurnosov

Гидрометцентр России объявил в Московской области оранжевый уровень опасности в связи с сильными морозами.
По словам специалистов температура воздуха ожидается почти на 12 градусов ниже климатической нормы, которая будет сохраняться до утра 5 января.

«В новогоднюю ночь холоднее всего было в районе Дмитрова, где столбики термометров опустились до -15,1 градуса. <…> Температура воздуха в столице немногим отличается от ночного минимума — она достигла -12,7 градуса», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что предстоящей ночью мороз в Москве может опуститься до -20 градусов, а по области до -23 градусов.

Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям и гостям Московской области одеваться теплее и по возможности оставаться дома.

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#погода
#ночь
#температура
#мороз
#специалисты
#дома
#подмосковье
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4-летняя племянница актрисы Эрчел из «Постучись в мою дверь» победила рак
01 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/PeopleImages

О том, что Мави, племянница турецкой звезды из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел больна раком, общественность узнала в прошлом году.
Когда был поставлен страшный диагноз, девочке не было ещё и трех лет. Сегодня семья рассказала о радостной новости о выздоровлении Мави.

Врачи обнаружили у Айлин Мави злокачественное образование. Родители обратились к врачам, когда заметили, что у ребёнка вздулся живот. Медики приступили к срочному лечению.

Ребёнок постоянно находится под наблюдением врачей. Больше родственники не делились подробностями состояния ребёнка. Но сегодня семья объявила, что им удалось победить болезнь.

Сестра Ханде Гамзе разместила в соцсетях видео, как её муж держит на руках дочь и вместе с ней бьёт в колокол. В онкоцентрах существует традиция, согласно которой выздоровевшие оповещают всех о радостной новости. Этот звон воодушевляет тех, кто ещё борется с болезнью.

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#дети
#болезнь
#сериал
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В Новый год зафиксировали крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
01 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/remotevfx

В новогоднюю ночь почти в одно время с боем курантов произошла крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце.
О рекорде сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В мировых каталогах (они ведутся по лондонскому времени) вспышку отнесли к 2023 году. Но в большей части России её зафиксировали уже в 2024 году.

Взрыв случился на определенной области. В короне звезды из-за движения солнечных пятен произошло накопление магнитной и электрической энергии.

«Эта область еще вчера находилась на обратной стороне Солнца, и только сегодня появилась в поле зрения Земли. По этой причине столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно»,-сообщают в лаборатории.
Возможно, что до выхода на видимую сторону уже произошло несколько крупных взрывов на обратной стороне. Они могли остаться скрытыми от земных приборов.

Если догадки окажутся верными, то серия взрывов может продолжиться. Земляне смогут увидеть их в первые дни января.

Вспышку могут назвать «событием исключительной силы». По мощности в нынешнем солнечном цикле бьёт прошлые рекорды вдвое.

По предварительной информации, ей присвоен балл X5.0 (прошлый рекорд, который зафиксировали 14 декабря 2023 года, был X2.8).

По данным учёных, влияние данного явления на нашу планету исключено: оно произошло на большом удалении от линии Солнце-Земля.

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#солнце
#ученые
#мир
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Психологи дали советы россиянам, работающим в новогодние праздники
Опрошенные RT психологи дали советы работающим в новогодние праздники
01 января 2024, 11:40

Фото: iStock/Yurii Yarema

Психологи дали в интервью с RT советы, как сохранить новогоднее настроение тем, кто работает в январские праздники, а также рассказали, как найти положительные стороны в этой ситуации.
По словам психолога, эксперта комитета по развитию женского предпринимательства столичного городского отделения «Опоры России» Надежды Шевченко, в период праздников работают медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб. Следует помнить, что эта работа крайне значима для людей.

Шевченко порекомендовала украсить рабочее место новогодней атрибутикой, и по возможности, для настроения следует включить приятную новогоднюю музыку.

«Приятным бонусом после окончания новогодних праздников будут хорошее, бодрое состояние, способность качественно решать задачи, жить обычной жизнью. Это всё возможно для тех людей, которые будут работать в январские выходные, поэтому уровень депрессии среди них, думаю, будет равен нулю», — приводит RT слова Шевченко.
Станислав Никулин, доцент кафедры психологии управления факультета «социальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук посоветовал порадовать себя простыми вещами и не забывать о внутреннем ребенке.

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#сотрудники
#психология
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Россиян предупредили об активизации мошенников в новогодние праздники
01 января 2024, 11:23

Фото: iStock/artoleshko

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов и директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артём Избаенков сообщили о наиболее распространённых мошеннических схемах в новогодние праздники. Об этом сообщает RT.
Власов отметил, что в праздничные дни используются схемы, которые связаны с продажей товаров по выгодной цене и в ограниченном предложении. По его словам, в эти дни также гражданам продолжат звонить злоумышленники якобы из банков, налоговой и иных «организаций».

Сообщается, что активизация мошенников происходит по причине того, что после Нового года люди более расслабленные, чем обычно, поэтому их легче обмануть.

«Даже если у пользователя нет аккаунта в социальных сетях, нет личного кабинета на сайтах государственных организаций и даже если у него всё ещё кнопочный телефон — какая-то информация о нём всё равно есть в сети. Преступники стараются завладеть информацией и могут получить доступ к вашему банковскому счёту или могут заставить вас сделать что-то под их давлением — перевести деньги, выдать информацию о третьих лицах», — цитирует Избаенкова RT.
Ранее сообщалось, что ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства.

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#подмосковье
#деньги
#телефон
#преступники
#информация
#люди
#мошенники
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Уведомления об операциях по карте для пенсионеров предложили сделать бесплатными
01 января 2024, 11:00

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность сделать бесплатными для пенсионеров и нуждающихся групп граждан уведомления об операциях по банковским картам. Об этом сообщает RT.
«Прошу вас рассмотреть возможность выработки механизмов и рекомендаций по освобождению пенсионеров и нуждающихся групп граждан от выплат подобных комиссионных сборов за услуги уведомления», — приводит RT информацию из обращения.
Сообщается, что пенсионеры и граждане, которые нуждаются в социальной поддержке все равно вынуждены оплачивать сервисный сбор за банковские уведомления об операциях на счетах, несмотря на то, что ранее глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для данных категорий граждан.

По данным Крупника, несколько десятков рублей каждый месяц тратится на услугу, необходимую всем.

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