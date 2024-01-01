В РФ изменят правила проведения экзаменов на водительские права

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Новые правила проведения экзаменов на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
В правилах закрепляет требование сдавать теоретический экзамен всем тем, кто желает получить российские водительские удостоверения на основании иностранных прав.
Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) обязаны будут сдавать теорию и практику. А водители автобусов должны будут иметь стаж управления легковым авто или грузовиком минимум год.
Также в новых правилах управления транспортом и выдачи водительских прав появятся основания для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского и международного водительских удостоверений.
К примеру, в этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медзаключения, неявку заявителя для проведения экзамена, получения прав, отказ фотографироваться во время оформления российских прав.
Также к экзамену не допустят лиц, которые уклонятся от явки по повестке в военкомат.
По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.
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Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) обязаны будут сдавать теорию и практику. А водители автобусов должны будут иметь стаж управления легковым авто или грузовиком минимум год.
К примеру, в этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медзаключения, неявку заявителя для проведения экзамена, получения прав, отказ фотографироваться во время оформления российских прав.
Также к экзамену не допустят лиц, которые уклонятся от явки по повестке в военкомат.
«Выдача российских водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Белоруссия, гражданам РФ и гражданам Республики Белоруссия производится без проведения экзаменов», - сказано в новых правилах.Ранее сообщалось, что водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».
По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.
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Мария Фирсова