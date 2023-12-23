Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м

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Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов заявил, что иностранные граждане, которые получили права за границей, в течение полугода после получения гражданства или вида на жительство должны обменять их на российские. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, добавил специалист в беседе с агентством «Прайм».
Отмечается, что сдавать экзамены на права таким гражданам не придётся — они смогут получить российский документ на основание иностранного. Если новое требование не будет выполнено, наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и водитель будет отстранён от управления транспортным средством до получения актуальных прав.
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