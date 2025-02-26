В РФ могут удвоить допустимую продолжительность сверхурочного труда

Исчезновение бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи продолжает будоражить общественность. Их тела до сих пор не найдены, а в убийстве супругов обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, сейчас она находится в СИЗО. Установлено, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды — 1 млн рублей.