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В РФ могут удвоить допустимую продолжительность сверхурочного труда

Фото: iStock/ insta_photos

Фото: iStock/ insta_photos

Российское правительство поддержало инициативу бизнеса по увеличению продолжительности сверхурочных работ, но вопрос необходимо дополнительно согласовать. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщило агентство «Интерфакс».
В настоящий момент, согласно статье 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а общее количество этих часов может составлять максимум 120 в год.

Предприниматели, в свою очередь, предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.

«Правительство согласовало нам позицию. <...> Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента. Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — обратил внимание Александр Шохин.

Он подчеркнул, что множество граждан России подрабатывают по самозанятости, то есть не против тратить дополнительное время за дополнительные выплаты, в связи с этим удвоение продолжительности сверхурочных позволит дать им подобную возможность при условии, что часы оплатят по закону.

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Трансгендеру*, экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в Москве
26 февраля 2025, 16:15

Наталья Максимова (фото: Telegram @obozhaba)

Трансгендеру* и бывшей ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о 50-летней Наталье Максимовой, одной из первых трансгендерных* женщин в публичном российском пространстве, которая открыто заявила о себе. Сегодня она должна была провести мероприятие «Ароматы в кино». Лекция и парфюмерная дегустация планировались в столичном отеле Marco Polo на Патриарших прудах. Однако появились сведения, что мероприятие резко отменили в связи с «форс-мажорными обстоятельствами» и перенесли на неопределённый срок.

Ранее Максимовой заинтересовался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал проверить персону на предмет дискредитации российской армии.

Наталья Максимова называет себя блогером. Ранее она жила во Франции и работала с режиссёром Ренатой Литвиновой. Она сменила пол* в 1999 году.

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Ушёл из жизни сценарист «Трансформеров» и «Нового Человека-паука» Роберто Орси
26 февраля 2025, 15:48

Фото: iStock/Boris Ipatov

Ушёл из жизни американский сценарист и продюсер Роберто Орси. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Орси скончался на 52-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе после не увенчавшейся успехом борьбы с болезнью почек.

«Он был дальновидным рассказчиком с безграничным сердцем и прекрасной душой. Но помимо его творческих талантов, он был отличным другом, который мог поставить свою жизнь на паузу, чтобы помочь незнакомцу и найти место в своём доме для самого незамеченного щенка в приюте», – поделился брат сценариста Джей Ар.
Первые работы Орси в качестве сценариста датируются 1990-ми годами. Однако пик его творческой активности пришёлся на 2009-2014 годы, когда вместе с коллегой Алексом Куртцманом он работал над проектами, получившими мировую известность. В их числе «Звёздный путь» и «Звёздный путь во тьму», «Трансформеры: Месть падших» и «Новый Человек-паук 2».

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Квартира в Черногории, несколько земельных участков и ни одного авто: чем владел задержанный за растрату экс-замминистра Чалик
26 февраля 2025, 15:39

Игорь Чалик (Фото: РИА Новости/Илья Питале)

​Бывший заместитель министра транспорта и экс-врио главы ГосНИИ ГА Игорь Чалик был задержан по подозрению в растрате 4,2 млн рублей. Согласно версии следствия, он незаконно начислял себе премии к зарплате. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Задержание экс-замминистра транспорта Чалик: что известно


25 февраля в московской квартире замминистра прошли обыски. Чалик был задержан у себя дома, доставлен на допрос в следственный отдел и затем помещен под стражу на 48 часов.

Следствие считает, что в 2024 году, занимая должность врио главы ГосНИИ ГА, Чалик систематически присваивал бюджетные средства института. Он включал себя в списки на премирование, единолично устанавливал размер выплат — 740 тысяч рублей ежемесячно, за исключением июля, когда сумма составила 1,2 миллиона рублей, а также утверждал соответствующие приказы.
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С апреля по сентябрь он получил 4,2 миллиона рублей, чем причинил институту значительный ущерб. На допросе Чалик частично признал свою вину, согласившись с фактом незаконного премирования, однако оспорил сумму ущерба. Следствие планирует обратиться в Дорогомиловский суд с ходатайством о его аресте. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.


Имущество Игоря Чалика


У задержанного по подозрению в растрате в особо крупном размере экс-замминистра транспорта Игоря Чалика обнаружили квартиру в Черногории и несколько значительных земельных участков. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на декларацию бывшего чиновника.

В своей последней декларации, которую Чалик подал в 2021 году, он указал доход в 58,5 миллиона рублей. В документе перечислены несколько земельных участков площадью 56 кв. м, 1200 кв. м, 1500 кв. м и 1890 кв. м. Также экс-чиновник владел квартирой в Черногории площадью более 70 кв. м и тремя другими квартирами площадью 70,6, 73,4 и 120 кв. м. При этом у Чалика не было зарегистрировано ни одного автомобиля.

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Игорь Чалик: биография и карьера


Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске, Оренбургская область. В 1979 году он завершил обучение в Актюбинском высшем лётном училище гражданской авиации, получив квалификацию по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». В 2015 году Чалик окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), где изучал юриспруденцию.

Свою карьеру в гражданской авиации Чалик начал в 1979 году в качестве второго пилота на самолёте Ту-134 в Сыктывкарском объединённом авиаотряде, где работал до 1983 года. В период с 1983 по 1992 год он занимал различные пилотские и инструкторские должности в «Аэрофлоте», постепенно продвигаясь по карьерной лестнице до командира корабля Ту-134 и пилота-наставника.

С 1992 по 1994 год Чалик работал вторым пилотом, а затем командиром самолёта А-310 в лётном директорате АООТ «Аэрофлот». В течение 1994-2010 годов он продолжал свою карьеру в «Аэрофлоте», занимая руководящие должности, включая командира воздушного судна и старшего пилота-инструктора. С 2010 по 2011 год он был заместителем генерального директора и директором департамента производства полётов ОАО «Аэрофлот». Затем, с 2011 по 2021 год, занимал пост заместителя генерального директора — лётного директора ПАО «Аэрофлот».


Государственная служба


С 18 января 2021 года по 27 ноября 2023 года Игорь Чалик работал заместителем министра транспорта Российской Федерации, после чего был освобождён от должности в связи с истечением срока контракта. В декабре 2023 года он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя головного Исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), подведомственного Росавиации.

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«Не по-христиански»: Адвокат упрекнула РПЦ за критику закона о семейном насилии
Адвокат Айвар: РПЦ критикуют закон о защите от насилия в семьях из-за незнания
26 февраля 2025, 15:22

Фото: iStock/cyano66

В РПЦ раскритиковали закон о защите от домашнего насилия. Священник Клюев заявил, что такая мера предлагает «вторгаться в семьи и сеять вражду между мужем и женой» и лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать внутренние конфликты, сообщают источники.
Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» сообщила, что такое заявление от РПЦ не похоже на гуманное и христианское.

«У нас РПЦ становится похожим на организацию, которая пропагандирует меценатство. Иди к женщине и возьми плетку. Но с моей точки зрения это совсем не по-христиански. С учётом того, что законопроект о профилактике семейного-бытового насилия ни в коем случае не свидетельствует и не предусматривает вторжение в чужую семью и регулирование отношений в этой семье. Он предусматривает возможность предотвратить семейное насилие в отношении слабого члена семьи, будь то женщина, ребенок или пожилой человек», — пояснила эксперт.

По ее мнению, церковь должна не только защищать слабого, но и сама проводить профилактику подобных негативных явлений, пропагандируя недопустимость насилия в семье.

«Одной проповеди для этого недостаточно. Есть верующие люди, которые тем не менее прибегают к какой-то тирании. Это не обязательно физическое что-то, это может быть финансовая, экономическая, психологическая зависимость или что-то другое. И в данной ситуации, мне кажется, что РПЦ должны были поддержать этот законопроект, дабы искоренить жестокость и агрессию в семьях», — рассказала о своей позиции адвокат.

Она подчеркнула, что закон о профилактике негативных явлений в семье направлен на то, чтобы предотвратить предпосылки.

«Это не значит, что будут вламываться к вам домой и говорить, чтобы вы забились в угол и боялись. А РПЦ не хочет подумать на предмет того, как они вмешиваются в семью? Например, аборты хотят запретить, хотят мотивировать людей на рождение детей, пропагандируют посещение служений. Не хотите закон о профилактике —тогда не предлагайте закон о запрете абортов. Это тоже вмешательство в семьи», — объяснила она.

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**запрещён в РФ
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В эфире «Пусть говорят» отец внучки экс-мэра Самары раскрыл вопиющие подробности отношений с дочерью и подтвердил убийство
26 февраля 2025, 14:50

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)

Исчезновение бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи продолжает будоражить общественность. Их тела до сих пор не найдены, а в убийстве супругов обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, сейчас она находится в СИЗО. Установлено, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды — 1 млн рублей.
По данным СК, в квартире экс-мэра обнаружены частицы кровеносных сосудов. Следователи выяснили, что помещение обработали химией, а мебель убрали для сокрытия следов преступления. Ранее стало известно, что сообщником внучки Виктора Тархова мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Выяснилось, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом.

Недавно участником программы «Пусть говорят» стал отец Екатерины Бельской, он предоставил информацию, которая осветила по-новому данную историю. Подробности — в материале «Радио 1».


Всё подстроено?



Поиски останков экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне «Преображенка» официально завершены, доказательства не найдены. Преступление могут и не раскрыть, поскольку единственная обвиняемая — внучка Екатерина Бельская — наотрез отказывается сотрудничать со следствием и упорно молчит.

Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Многие начинают подозревать, что гибель Тархова — всего лишь инсценировка. Ещё в начале расследования появилась версия, что бывший мэр Самары решил порвать связи с прошлым и улететь заграницу. В СМИ писали, что он ездил в Норвегию и Финляндию, хотя в близком окружении заявляют, что после того как Тархов переболел коронавирусом в 2020 году, он редко выходил из дома.


Заявление дочери экс-мэра Тархова



Неожиданно для всех объявилась дочь Тархова Людмила, которая сейчас отбывает наказание за вымогательство в особо крупном размере. Женщина проходит в деле как потерпевшая, но, со слов адвоката, не сомневается, что Екатерина никоим образом не причастна к преступлению. Она также убеждена, что её родители живы.

«Мы виделись с Людмилой, состояние у неё тяжёлое, тем более всё помножено на дефицит информации. <…> Но Людмила Викторовна верит, что её родители живы. Такая позиция исключает вопрос причастности дочери», — цитирует слова юриста телеканал «78».
Однако, на днях стало известно, что Людмила Тархова может подать в суд иск о признании родителей умершими. Если заявление будет удовлетворено, женщина сможет рассчитывать на наследство, а это около 150 млн рублей, две квартиры, машина и активы в фирмах. Срок, в течение которого экс-мэра Самары и его жену признают умершими, может составить до двух лет.

Екатерина Бельская во время заседания Самарского областного суда по видеосвязи (Фото: РИА Новости)


Чужие люди



На передаче «Пусть говорят» родной отец Екатерины Бельской самарский криминальный авторитет Сергей Логинов заявил, что не имеет никакого отношения к исчезновению родственников. Более того, мужчина подчеркнул, что с дочерью он не общался все эти годы.

«Я не участвовал в [её] воспитании. <…> Там были тяжёлые отношения. <…> Наталья Ивановна ко мне как мама относилась. Их уже нет в живых. <…> Они никуда не ездили, ни в Финляндию никакую. <...> Екатерина — дочь мне чисто биологически. Когда мы увиделись, я обнял её и не почувствовал ничего. Чужие люди, понимаете?» — поделился своими чувствами и догадками мужчина.

Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены

По словам Логинова, ещё два года назад Екатерина просила его припугнуть Виктора Тархова. Девушка, со слов отца, находилась в неадекватном состоянии — известно, что некогда Бельская употребляла запрещённые вещества.

Стоит отметить, что Следственный комитет не сомневается, что Екатерина причастна к убийству родственников. Ближайший месяц внучка исчезнувшего Тархова проведёт в психиатрической больнице — она практически полностью перестала разговаривать и не реагирует на внешние раздражители. Медики проверят, вменяема ли она.

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