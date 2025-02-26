В РФ могут удвоить допустимую продолжительность сверхурочного труда

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Российское правительство поддержало инициативу бизнеса по увеличению продолжительности сверхурочных работ, но вопрос необходимо дополнительно согласовать. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщило агентство «Интерфакс».
В настоящий момент, согласно статье 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а общее количество этих часов может составлять максимум 120 в год.
Предприниматели, в свою очередь, предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.
Он подчеркнул, что множество граждан России подрабатывают по самозанятости, то есть не против тратить дополнительное время за дополнительные выплаты, в связи с этим удвоение продолжительности сверхурочных позволит дать им подобную возможность при условии, что часы оплатят по закону.
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Предприниматели, в свою очередь, предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.
«Правительство согласовало нам позицию. <...> Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента. Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — обратил внимание Александр Шохин.
Он подчеркнул, что множество граждан России подрабатывают по самозанятости, то есть не против тратить дополнительное время за дополнительные выплаты, в связи с этим удвоение продолжительности сверхурочных позволит дать им подобную возможность при условии, что часы оплатят по закону.
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Ольга Енгалычева