«Не по-христиански»: Адвокат упрекнула РПЦ за критику закона о семейном насилии

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В РПЦ раскритиковали закон о защите от домашнего насилия. Священник Клюев заявил, что такая мера предлагает «вторгаться в семьи и сеять вражду между мужем и женой» и лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать внутренние конфликты, сообщают источники.
Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» сообщила, что такое заявление от РПЦ не похоже на гуманное и христианское.
По ее мнению, церковь должна не только защищать слабого, но и сама проводить профилактику подобных негативных явлений, пропагандируя недопустимость насилия в семье.
Она подчеркнула, что закон о профилактике негативных явлений в семье направлен на то, чтобы предотвратить предпосылки.
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«У нас РПЦ становится похожим на организацию, которая пропагандирует меценатство. Иди к женщине и возьми плетку. Но с моей точки зрения это совсем не по-христиански. С учётом того, что законопроект о профилактике семейного-бытового насилия ни в коем случае не свидетельствует и не предусматривает вторжение в чужую семью и регулирование отношений в этой семье. Он предусматривает возможность предотвратить семейное насилие в отношении слабого члена семьи, будь то женщина, ребенок или пожилой человек», — пояснила эксперт.
По ее мнению, церковь должна не только защищать слабого, но и сама проводить профилактику подобных негативных явлений, пропагандируя недопустимость насилия в семье.
«Одной проповеди для этого недостаточно. Есть верующие люди, которые тем не менее прибегают к какой-то тирании. Это не обязательно физическое что-то, это может быть финансовая, экономическая, психологическая зависимость или что-то другое. И в данной ситуации, мне кажется, что РПЦ должны были поддержать этот законопроект, дабы искоренить жестокость и агрессию в семьях», — рассказала о своей позиции адвокат.
Она подчеркнула, что закон о профилактике негативных явлений в семье направлен на то, чтобы предотвратить предпосылки.
«Это не значит, что будут вламываться к вам домой и говорить, чтобы вы забились в угол и боялись. А РПЦ не хочет подумать на предмет того, как они вмешиваются в семью? Например, аборты хотят запретить, хотят мотивировать людей на рождение детей, пропагандируют посещение служений. Не хотите закон о профилактике —тогда не предлагайте закон о запрете абортов. Это тоже вмешательство в семьи», — объяснила она.
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Анастасия Панченко