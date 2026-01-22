В РФ могут ввести госпошлину за сдачу экзамена на права из-за слабой подготовки

22 января 2026, 12:40

Фото: iStock/SergeiGorin

В России обсуждают возможность введения госпошлины за каждую попытку сдачи экзамена на водительские права из-за низкого уровня подготовки будущих водителей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на круглый стол в Общественной палате.