В РФ могут ввести госпошлину за сдачу экзамена на права из-за слабой подготовки
В России обсуждают возможность введения госпошлины за каждую попытку сдачи экзамена на водительские права из-за низкого уровня подготовки будущих водителей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на круглый стол в Общественной палате.
Главный редактор передачи «Главная дорога на НТВ» Илья Скрябин отметил, что многие выпускники автошкол не умеют даже правильно настроить сиденье и зеркала. По его словам, хотя есть школы с хорошим уровнем подготовки, в целом он крайне низкий.
Эксперты указали на нехватку квалифицированных преподавателей и экзаменаторов, из-за чего будущие водители месяцами ждут возможности пройти практический экзамен. Член ОП Владимир Коробчак добавил, что после трёх неудачных попыток записаться на пересдачу приходится ждать 6–9 месяцев, что усугубляет дефицит водителей категорий C и D.
Предлагается стимулировать граждан лучше готовиться к экзаменам через госпошлину за каждую попытку сдачи. По действующим правилам, пауза между теорией и практикой может достигать полугода. Идею подобного штрафа уже предлагали в 2014 году, но тогда её не поддержало Минфин.
Читайте также: