Работу роддома № 1 в Новокузнецке остановили на 90 дней из-за грибка
Работу акушерского отделения № 1 роддома в Новокузнецке приостановили на 90 дней из-за серьезных санитарных нарушений. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Проверка Роспотребнадзора выявила грибок на стенах в процедурной, операционном блоке и послеродовых палатах, изношенную мебель, разрушенную вентиляционную систему в подвале и на чердаке, а также несоответствие планировки санитарным требованиям. В частности, в послеродовом помещении была только одна раковина вместо двух, отсутствовали закрытые короба для водопроводных труб и отдельные выходы для пациентов и персонала в операционном блоке. Кроме того, рожениц с признаками ОРВИ и здоровых женщин принимали через один и тот же санпропускник.
Основанием для административного дела по статье 6.3 КоАП РФ стало несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и отсутствие безопасных условий для пациентов и сотрудников. Суд учел признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Ранее, 19 января, сообщалось о временной остановке работы роддома № 1, где в период новогодних праздников скончались девять новорожденных. Отмечается, что аналогичные нарушения в учреждении фиксировались и ранее: в 2021 году операционный блок уже закрывали на 14 суток из-за грибка и нехватки оборудования.
