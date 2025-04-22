В Подмосковье подали более 640 онлайн-заявлений на услугу «Ветеран труда»

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Свыше 640 заявлений подали на госпортале Московской области с начала текущего года на комплексную услугу «Ветеран труда», сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«По одной заявке пользователь может получить сразу пять услуг. Это присвоение звания «Ветеран труда», назначение ежемесячной выплаты и компенсации расходов на коммунальные услуги, оформление соцкарты, а также предоставление компенсации за домашний телефон», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно. Для её получения пользователь должен авторизоваться на областном портале госуслуг через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.
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Лев Каштанов