29 ноября 2026, 05:15

ТАСС: Минтранс РФ поддержал идею создания единого чёрного списка авиадебоширов

Фото: iStock/tanyss

Минтранс РФ поддержал инициативу о создании единого чёрного списка авиадебоширов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава министерства Дмитрий Ядров.