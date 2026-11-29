В РФ может появиться единый чёрный список авиадебоширов, блокирующий для них все рейсы
Минтранс РФ поддержал инициативу о создании единого чёрного списка авиадебоширов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава министерства Дмитрий Ядров.
По его словам, соответствующие проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП уже внесли в Госдуму. Ядров подчеркнул, что безопасность полётов, а также спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров остаются безусловным приоритетом, поэтому законодательная база должна работать максимально эффективно.
Сейчас каждая авиакомпания в РФ ведёт собственный перечень пассажиров, которым имеет право отказывать в перевозке. Эта практика существует с 2018 года — запрет на перелёт для дебоширов может действовать в течение года. Новый механизм позволит использовать грубое нарушение человеком правил поведения на рейсе одного перевозчика как законное основание для ограничения его права на покупку билетов и у других компаний.
Читайте также: