29 ноября 2026, 03:46

Пожар на складе мебели в Химках локализовали на площади 10,8 тысячи квадратных метров

Фото: канал в MAX «МЧС Московской области»/@id5036062440_gos

Усилившийся пожар на складе с мебелью в подмосковных Химках удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.