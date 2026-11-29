В подмосковных Химках локализовали очень крупный пожар на складе мебели
Усилившийся пожар на складе с мебелью в подмосковных Химках удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.
Ранее стало известно, что возгорание началось по адресу: городской округ Химки, улица Заводская, дом 2а, корпус 28. Внутри здания находились мебель и газовые баллоны. По информации Telegram-канала «РЕН ТВ|Новости», через некоторое время произошло обрушение кровли, а сотрудники МЧС начали эвакуировать припаркованные рядом со складом автомобили.
Изначально поступала информация, что площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров, однако позже огонь распространился. В настоящий момент его локализовали на площади 10 875 квадратных метров. Работа специалистов продолжается: в тушении пожара задействованы 91 человек и 34 единицы техники.
Читайте также: