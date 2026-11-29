29 ноября 2026, 04:43

NYP: При стрельбе в квартале «красных фонарей» Нью-Йорка один человек погиб, двое ранены

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

В нью-йоркском квартале «красных фонарей» произошла стрельба со смертельным исходом. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.