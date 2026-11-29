В квартале «красных фонарей» Нью-Йорка застрелили человека
В нью-йоркском квартале «красных фонарей» произошла стрельба со смертельным исходом. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.
Выстрелы раздались в полночь по московскому времени на перекрёстке бульвара Джанкшен и Рузвельт-авеню в районе Корона, известном своей уличной проституцией и нелегальными борделями. Правоохранители задержали 18-летнего подозреваемого на месте происшествия.
К сожалению, инцидент не обошёлся без трагических последствий: 21-летний молодой человек получил ранение в грудь. Его доставили в больницу Элмхерст, где врачи констатировали смерть. Также пострадали 24-летний и 38-летний мужчины, которых оперативно привезли к медикам. В настоящий момент специалисты оказывают пациентам необходимую помощь.
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