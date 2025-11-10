В РФ начался массовый набор резервистов для защиты критически важных объектов
В России начался массовый набор резервистов для защиты критически важных объектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Закон, позволяющий привлекать резервистов как в военное, так и в мирное время, подписан президентом Владимиром Путиным 4 ноября.
Сейчас мероприятия проводятся как минимум в 19 регионах. В Татарстане и Башкортостане резервисты будут охранять объекты нефтяной инфраструктуры от атак БПЛА, в Нижегородской области — критическую инфраструктуру региона. В Белгородской, Брянской и Курской областях формируются дополнительные отряды БАРС.
В задачи резервистов входит пресечение деятельности ДРГ противника, помощь в эвакуации населения и поддержка режима контртеррористической операции. Служба будет проходить в рамках специальных сборов до шести месяцев в год.
Кандидаты должны иметь годность не ниже «В», минимум девять классов образования и отсутствие судимостей; возраст — до 50 лет для солдат и сержантов, до 60–65 лет для офицеров. Резервисты получат выплаты с сохранением среднего заработка, премии и надбавки, а семьи погибших — пособия и льготы, как у военнослужащих.
Читайте также: