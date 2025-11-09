Бельгия разослала молодежи почти 150 тысяч писем с призывом идти в армию
Министерство обороны Бельгии отправило 149 тысяч писем 17-летним жителям страны с предложением вступить в армию. Об этом сообщил глава ведомства Тео Франкен.
В своём обращении министр подчеркнул, что рассылка призвана заинтересовать молодое поколение как в службе в армии в целом, так и в программе «добровольного военного года» в частности.
Инициатива стала ответом на серьёзный недобор в бельгийской армии. Весной Тео Франкен представил концепцию «добровольного призыва» — новой формы несения службы. В рамках программы призывники в течение года получают военную специальность, после чего зачисляются в запас. При этом у них сохраняется возможность продолжить службу на постоянной основе.
Европейские эксперты расценивают эту меру как первый шаг к возрождению в Бельгии всеобщей воинской повинности. Напомним, что обязательную службу в стране отменили в 1994 году, а армия комплектовалась исключительно на контрактной основе. До настоящего момента добровольная служба не носила системного характера и не предусматривала ежегодного набора определённого числа новобранцев.
Читайте также: