Путину показали видеообращение потерявшего обе ноги на СВО бойца

09 ноября 2025, 15:55

Фото: iStock/zim286

Президенту России Владимиру Путину после заседания Совета по межнациональным отношениям показали видеообращение ветерана боевых действий в Донбассе, военнослужащего российской армии Рафи Джабара, который потерял обе ноги. Кадры продемонстрировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».





На видео Джабар обратился к главе государства, сообщив, что после ампутации начал заново ходить.





«Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет чёткий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена», – сказал военнослужащий.