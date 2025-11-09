Путину показали видеообращение потерявшего обе ноги на СВО бойца
Президенту России Владимиру Путину после заседания Совета по межнациональным отношениям показали видеообращение ветерана боевых действий в Донбассе, военнослужащего российской армии Рафи Джабара, который потерял обе ноги. Кадры продемонстрировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
На видео Джабар обратился к главе государства, сообщив, что после ампутации начал заново ходить.
«Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет чёткий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена», – сказал военнослужащий.
Президент внимательно посмотрел видео на мобильном телефоне, подчеркнув, что подвиг и стойкость российских бойцов вызывают глубокое уважение.