Школьные каникулы в мае 2025: как отдыхают школьники и студенты в последений месяц весны

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В 2025 году школьные каникулы в мае обещают быть особенно приятными, ведь это возможность выдохнуть перед экзаменами и насладиться весенним теплом. «Радио 1» рассказывает, когда отдыхают школьники, как каникулы выглядят у студентов и чем заняться в Подмосковье, если не хочется скучать дома.
Когда школьные каникулы в мае 2025
В 2025 году школьников ждут короткие майские каникулы. Согласно актуальному учебному графику, они начнутся 1 мая и продлятся до 4 мая включительно. Это связано с праздничными днями — Днём весны и труда (1 мая) и Днём Победы (9 мая), который в этом году выпадает на пятницу и будет нерабочим днём.
Таким образом, у школьников появится две мини-волны отдыха:
- 1–4 мая — первые майские выходные;
- 9–11 мая — вторые праздничные дни (при условии переноса рабочих дней).
Фото: Istock/hxdbzxy
Почему майские школьные каникулы перенесли
Технически, полноценные майские каникулы в России никогда не были такими же длительными, как зимние или летние. Однако в 2025 году школьный график подстроился под праздничный календарь. Министерство просвещения рекомендовало сделать дополнительные выходные на майские праздники, особенно в тех регионах, где учебный год завершается к концу мая.
Причина переноса — совпадение государственных праздников с учебными днями. Чтобы не разрывать учебный процесс бессистемными выходными, школы получили возможность заранее скорректировать расписание: сократить количество учебных дней в начале мая и перераспределить нагрузку на апрель и вторую половину мая. Это удобно и для учеников, и для учителей.
Также повлияла ранняя подготовка к экзаменам: многие выпускники сдают устные и письменные работы уже в середине месяца, и короткий отдых помогает избежать выгорания.
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Как студенты отдыхают в мае
Для студентов май — это не совсем каникулы, а скорее период активного завершения учебного семестра. Тем не менее, они тоже получают передышку в виде официальных выходных:
- 1 мая (четверг) — выходной;
- 9 мая (пятница) — выходной.
Некоторые учебные заведения уже начали вводить гибкий график в мае, особенно для выпускных курсов, чтобы студенты могли сосредоточиться на дипломе и предзащите.
Фото: Istock/matimix
Чем заняться школьникам и студентам на каникулах в Подмосковье
Май — идеальное время для того, чтобы выбраться на природу и перезагрузиться перед сессией или экзаменами. Вот несколько вариантов, чем заняться школьникам и студентам в Подмосковье:
- Пикники и прогулки в парках
- Экскурсии и квесты
- Поездки в этнопарки и фермы
- Для студентов отличная возможность принять участие в волонтёрских проектах или короткие стажировки, которые дают опыт и могут пойти в резюме.
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