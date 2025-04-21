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Школьные каникулы в мае 2025: как отдыхают школьники и студенты в последений месяц весны

Фото: Istock/BrianAJackson

Фото: Istock/BrianAJackson

В 2025 году школьные каникулы в мае обещают быть особенно приятными, ведь это возможность выдохнуть перед экзаменами и насладиться весенним теплом. «Радио 1» рассказывает, когда отдыхают школьники, как каникулы выглядят у студентов и чем заняться в Подмосковье, если не хочется скучать дома.

Когда школьные каникулы в мае 2025


В 2025 году школьников ждут короткие майские каникулы. Согласно актуальному учебному графику, они начнутся 1 мая и продлятся до 4 мая включительно. Это связано с праздничными днями — Днём весны и труда (1 мая) и Днём Победы (9 мая), который в этом году выпадает на пятницу и будет нерабочим днём.

Таким образом, у школьников появится две мини-волны отдыха:
  • 1–4 мая — первые майские выходные;
  • 9–11 мая — вторые праздничные дни (при условии переноса рабочих дней).
Фактически майские каникулы окажутся разбитыми на две части, что позволит школьникам отдохнуть дважды в течение месяца. Особенно актуально это будет для старшеклассников, которым предстоят экзамены в июне.

Фото: Istock/hxdbzxy

Почему майские школьные каникулы перенесли


Технически, полноценные майские каникулы в России никогда не были такими же длительными, как зимние или летние. Однако в 2025 году школьный график подстроился под праздничный календарь. Министерство просвещения рекомендовало сделать дополнительные выходные на майские праздники, особенно в тех регионах, где учебный год завершается к концу мая.

Причина переноса — совпадение государственных праздников с учебными днями. Чтобы не разрывать учебный процесс бессистемными выходными, школы получили возможность заранее скорректировать расписание: сократить количество учебных дней в начале мая и перераспределить нагрузку на апрель и вторую половину мая. Это удобно и для учеников, и для учителей.

Также повлияла ранняя подготовка к экзаменам: многие выпускники сдают устные и письменные работы уже в середине месяца, и короткий отдых помогает избежать выгорания.

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Как студенты отдыхают в мае


Для студентов май — это не совсем каникулы, а скорее период активного завершения учебного семестра. Тем не менее, они тоже получают передышку в виде официальных выходных:
  • 1 мая (четверг) — выходной;
  • 9 мая (пятница) — выходной.
Переносы возможны в зависимости от вуза. Многие вузы дают дополнительные выходные между экзаменами, особенно если пары в этот период не проводятся. Так что у студентов появляется возможность не только отдохнуть, но и, например, отправиться домой или устроить короткую поездку с друзьями.

Некоторые учебные заведения уже начали вводить гибкий график в мае, особенно для выпускных курсов, чтобы студенты могли сосредоточиться на дипломе и предзащите.

Фото: Istock/matimix

Чем заняться школьникам и студентам на каникулах в Подмосковье


Май — идеальное время для того, чтобы выбраться на природу и перезагрузиться перед сессией или экзаменами. Вот несколько вариантов, чем заняться школьникам и студентам в Подмосковье:

  • Пикники и прогулки в парках
Коломенский, Архангельское, парк «Патриот» или усадьба Абрамцево — всё цветёт, воздух свежий, а настроение зовёт на улицу. Отличное место для школьной компании или дружеской студенческой встречи.

  • Экскурсии и квесты
В мае проходят открытые квесты и экскурсии по малым городам Подмосковья: Серпухов, Звенигород, Дмитров. Много истории, красивые виды и почти никакой толпы.

  • Поездки в этнопарки и фермы
«Русские усадьбы», фермерские комплексы, музеи под открытым небом — классный способ провести день с пользой, особенно для младших школьников и семейных выездов.

  • Для студентов отличная возможность принять участие в волонтёрских проектах или короткие стажировки, которые дают опыт и могут пойти в резюме.

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#выпускники
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#пикники
Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков
Синоптик Шувалов: снег и заморозки вернутся в Москву к воскресенью
21 апреля 2025, 13:12

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Солнечные и жаркие дни держались в Москве все выходные, но продолжится ли так дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ближайшие три дня в Москве будут теплыми и даже рекордными по температуре.

«Рекордное значение для апреля — почти 29 градусов, в Москве ожидается до 27. Среда будет пиком очень теплого периода, а затем температура понизится сначала на 5 градусов, потом на 7-8. Погода перейдет на дожди, грозы. В субботу ожидается сильный дождь и понижение до 8−10 градусов в дневные часы. В воскресенье уже возможен мокрый снег и температура в пределах 5, 8 градусов», — объяснил эксперт.

По его словам, эти заморозки нужно пережить, а к майским праздникам погода наладится.

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Священник раскрыл, на что указывает смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи
Священник Береговой выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
21 апреля 2025, 12:59

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Vatican Media)

Смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи указывает лишь на смерть после Пасхи. Об этом сообщил священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой. Он также выразил соболезнования католикам в связи с этим событием.
«Если кто-то умирает на Пасху, после Пасхи, до Пасхи, то это говорит о том, что он умер на Пасху, после Пасхи или до Пасхи. Больше это ни о чём не говорит. Нет каких-то особых преференций на небесах для тех, кто умер на какой-то большой церковный праздник», — сказал Береговой в беседе с Life.ru.

Так, он подчеркнул, что у церкви нет никакого мистического пиетета к календарным датам. По словам священника, намного важнее то, какую жизнь прожил человек, что у него было в сердце и какие отношения имел с Богом.

21 апреля агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане сообщило, что скончался Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви. Ему было 88 лет.

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Наследственное дело открыли после смерти Евгении Добровольской
21 апреля 2025, 12:44

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Начато наследственное дело после смерти актрисы Евгении Добровольской. Нотариусы оформляют все документы, чтобы распределить имущество среди наследников артистки, сообщает РИА Новости.
В Федеральной нотариальной палате объяснили, что несовершеннолетние родственники тоже участвуют в подобных делах, за них действуют их законные представители — родители или опекуны. С 14 до 18 лет ребёнок уже сам подаёт заявление при обращении к нотариусу, но с согласия своих законных представителей.

Напомним, что у Евгении Добровольской остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.

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Признали виновным: суд вынес приговор отцу сестёр Хачатурян
Baza: Михаил Хачатурян виновен в насилии, которое он совершал над дочерями
21 апреля 2025, 12:23

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бутырский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Хачатуряна, издевавшегося над своими дочерями. Мужчину обвиняли в насильственных действиях сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изготовлении порнографии. На оглашении приговора присутствовала одна из его дочерей — Мария. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Решение суда может повлиять на ход дела трёх сестёр, которых обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Следователи установили, что Михаил систематически издевался над дочерями, причинял им физические и психологические страдания. Изначально суд рассматривал эти обстоятельства как смягчающие, но после вину дочерей и отца начал рассматривать раздельно.

По предварительным данным, теперь дело сестёр Хачатурян могут прекратить, либо девушки могут получить оправдательный приговор, а их действия могут признать самообороной.

Окончательное решение по этому делу станет важным прецедентом в судебной практике при рассмотрении дел о домашнем насилии: суд впервые даст оценку действиям всех участников процесса — и преступника, и пострадавших.

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Психосоматолог перечислила способы проживания негативных эмоций
Психосоматолог Тур: чтобы проживать негативные эмоции, можно кричать в лесу
21 апреля 2025, 11:09

Фото: iStock/RollingCamera

Психологи утверждают, что несвоевременное проживание эмоций может привести к всякого рода болезням.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что даже самые неприятные эмоции необходимо проживать, чтобы они не копились внутри, уничтожая психику.

«Злость — это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. Бывает такое, что мы начинаем зубами скрипеть, например, сжимаются жевательные мышцы – это рефлекторная реакция. Нужно позволять себе это делать. С помощью слез, крика, гнева тело освобождается от эмоций», — объяснила эксперт.

Психосоматолог перечислила способы проживания эмоций.

  • Включить громкую музыку и петь, плакать, танцевать.
  • Поехать на природу — например, в лес. Там погулять, покричать, поплакать, подышать.
  • Задавать себе вопросы: что я чувствую, почему у меня такое состояние, то есть «почувствовать себя внутри себя дома».
  • Включать медитации, глубоко дышать.

Екатерина Тур отметила, что подавленная эмоция может превратиться в депрессию, и баланс парасимпатической и симпатической нервных систем будет нарушен, потому стоит не накапливать в себе чувства.

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